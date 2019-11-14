Сможет ли Украина продолжить сухую серию с Эстонией: анонс товарищеского матча в Запорожье

14 ноября сборная Украины в качестве хозяина в товарищеском матче примет национальную команду Эстонии на "Славутич-Арене" в Запорожье. Ранее команды встречались уже 4 раза. О самых интересных деталях этого матча – читайте в материале Спорт24.

Украина – Эстония. Главное

Что: товарищеский матч

Где: Запорожье, "Славутич-Арена"

Когда: Четверг, 14 ноября, 19:00

Трансляция: канал "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая онлайн-трансляция на сайте Спорт24

К сведению: Канал "Украина" не покажет в прямом эфире товарищеский матч Украина – Эстония: где смотреть матч

Чем важен этот матч?

Сборная Украины уже обеспечила себе путевку на Евро-2020, досрочно заняв первое место в группе B. Эстония потеряла шансы пробиться на чемпионат Европы, ведь находится на последней строчке группы С.

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко однозначно будет проводить ротацию в этом матче – лучшего повода для проверки в боевых условиях ближайшего резерва может и не быть до Евро-2020.

Напомним, товарищеский матч против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Этот матч станет тренировочным перед заключительным поединком с Сербией в рамках отбора Евро-2020, который команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

Дебют Запорожья

Встреча на "Славутич-Арене" станет дебютной для Запорожья в плане проведения игры сборной Украины по футболу.

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На сайте Ticketbox, который занимается продажей билетов, появилось сообщение, что доступных билетов на этот матч уже нет. Всего "Славутич-Арена" вмещает 12 тысяч зрителей.

История противостояний Украина – Эстония

Украина и Эстония ранее провели между собой четыре матча, в которых украинцы одержали четыре победы с разницей мячей 10-0.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов сборной Украины в 17,8 раз дороже, чем игроков команды Эстонии (125,2 млн евро против 7,050 млн).

Сборная Украины в рейтинге ФИФА занимает 22 место, а команда Эстонии находится на 104 строке.

Кадровые проблемы Украины

У сборной Украины не лучшая кадровая ситуация перед будущими матчами. Андрею Николаевичу и его штабу не приходится рассчитывать на Бойко, Бурду, Марлоса, Мораеса и Зинченко. Под вопросом выход на поле Миколенко (травма мышцы) и Коноплянки (болезнь). Не сыграет и Руслан Малиновский – ему дали выходной в связи с рождением дочери.

К слову: Лазарет сборной Украины: Миколенко вернулся в общую группу, Коноплянка заболел