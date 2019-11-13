Канал "Украина" не покажет в прямом эфире товарищескую игру Украина – Эстония: где смотреть матч

В четверг, 14 ноября, сборная Украины проведет товарищеский матч. Соперником нашей команды будет сборная Эстонии, а сам матч состоится в Запорожье. Посмотреть его можно будет на стадионе, по телевизору и онлайн. Однако в прямом эфире этот матч можно будет увидеть только на платных каналах.

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Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа Группа Украина". Туда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2", а также телеканал "Украина". Именно на первом из них в прямом эфире и покажут матч Украина – Эстония. Начало трансляции в 18:50, сам матч начнется в 19:00. Перед тем в 18:00 на канале в прямом эфире выйдет программа "Главная команда". "Ведущий программы и футбольные эксперты непосредственно с места событий подготовят зрителя к главному матчу – Украина – Эстония, а затем подробно проанализируют игру команды после финального свистка. Также в программе – эксклюзивные и оперативные интервью с героями матча", – говорится в описании программы.

Матч покажет и телеканал "Украина". Однако не в прямом эфире, а в записи в 00:00 (ночь с 14 на 15 ноября). Зато в 19:00 на канале выйдет выпуск новостей, а в 19:50 – программа "Говорит Украина".

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Смотреть онлайн матч Украина – Эстония легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.