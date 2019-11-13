Украина – Эстония: прогноз букмекеров на товарищеский матч
В четверг, 14 ноября, национальная команда Украины в Запорожье проведет товарищеский матч с командой Эстонии. Букмекеры оценили шансы сборных на победу в этом противостоянии.
Украина – Эстония. Прогноз букмекеров
Украина выиграла свою отборочную группу Евро-2020 и следующим летом она сыграет на континентальном первенстве, а вот Эстония занимает последнее место в своей группе, уступив в шести матчах и в одном сыграв вничью. Интересно, что Украина и Эстония ранее провели между собой четыре матча, в которых украинцы одержали четыре победы с разницей мячей 10-0.
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В товарищеской встрече Андрей Шевченко может выставить абсолютно любое сочетание игроков, учитывая тот факт, что несколько основных футболистов травмированы и не помогут команде.
Напомним, товарищеский матч Украина – Эстония состоится в четверг, 14 ноября. Начало встречи на "Славутич-Арене" – в 19:00.
Прогноз 1xbet
По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом в матче является Украина. Здесь прогнозируют победу нашей сборной с коэффициентом 1,17. Между тем победа сборной Эстонии – 8,7. Ничья в матче – 7.
Что касается количества голов, то их эксперты ожидают около трех. Поэтому ставка на "тотал матча больше 2,5" – 1,63, в то время как "Тотал матча меньше 2,5" – 2,28. Ставка на то что обе команды забьют – 2,6. Что такого не будет – 1,54.
Прогноз PariMatch
PariMatch дает немного более высокий коэффициент на победу Украины – 1,19. Однако, коэффициент на то, что гости победят в этом матче в разы выше – 18,5. Ставка на то, что командам так и не удастся выявить сильнейшего – тоже 7.
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Что касается голов, то эксперты прогнозируют, что увидеть гол во втором тайме более вероятно – 1,18, на гол во второй 45-минутке против 1,33 на гол в первой половине матча.
Прогноз Favorit
Самый высокий коэффициент на победу сборной Эстонии дали в Favorit – 21. При том, что на победу сборной Украины почти без изменений по сравнению с предыдущими – 1,19. Ничья – 5,8.
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