Украина – Литва: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020

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Украина – Литва: где смотреть онлайн матч 11 октября 2019 – квалификация Евро 2020
Украина – Литва: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020 / facebook.com/pg/UkraineNationalFootballTeam

11-го октября сборная Украины по футболу проведет очередной матч в рамках квалификации чемпионата Европы 2020 года. Соперником "сине-желтых" будет сборная Литвы, которую команда Шевченко победила в Вильнюсе. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Трансляцию матчей квалификации Евро-2020 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет показан матч Украина – Литва в прямом эфире.

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Также поединок в Украине покажет телеканал ТРК "Украина". Начало трансляции игры в Харькове в 21:35. Поединок Литва – Украина начнется в 21:45.

На телеканале "Футбол 1" матчу Литва – Украина будет предшествовать программа "Главная команда". В ней приглашенные эксперты оценят шансы команд одержать победу.

Смотреть онлайн Украина – Литва можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Украинская сборная занимает первое место в группе B, имея отрыв от ближайшего преследователя, команды Португалии, 5 очков.

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11 октября сборная Украины проведет матч отбора на Евро-2020 против Литвы в Харькове. А уже 14 октября команда Андрея Шевченко сразится в Киеве с португальцами.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Сборная Украины по футболу Украина – Литва Футбол Спорт Евро-2020 Новости Спорта
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