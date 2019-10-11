Сборная Украины на классе победила Литву благодаря дублю Малиновского

Сборная Украины одержала пятую подряд победу в рамках отбора Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в Харькове обыграли команду Литвы и приблизились к групповому этапу чемпионата Европы.

Украина – Литва 2:0

Голы: Малиновский, 29, 58

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Перед поединком у Андрея Шевченко была дилемма: каким составом сыграть, чтобы победить Литву, но сэкономить силы на Португалию. Казалось, что наставник "сине-желтых" прибегнет к серьезной ротации. И с первых минут из неосновных футболистов вышли только Мораес вместо Яремчука, а Соболь сменил Миколенко. В центре сохранился важный треугольник Степаненко–Зинченко–Малиновский.

Важный гол

Как и ожидалось, команда Шевченко агрессивно начала игру. На третьей минуте Соболь обыгрался с Марлосом на левом фланге, после чего навесил на Мораеса в штрафную. Нападающий пробил головой – выше ворот. На 7 минуте за литовцев вступилась стойка ворот. С углового прошла подача на дальнюю штангу, где никем не прикрытый Степаненко пробивал головой в открытый угол ворот. Но попал в рамку ворот.

Через четыре минуты уже мог открыть счет в матче Зинченко. Марлос скинул мяч пяткой под удар партнеру, но удар не удался. Через две минуты Украина продолжила играть в режиме Бразилии. Ярмоленко пяткой вывел на удар Болбата. Но защитник в штрафной площадке не сумел продолжить атаку как следует.

Хозяева продолжали давление и много комбинировали на подступах к штрафной гостей. В частности, на 26 минуте Ярмоленко был первым на подборе и опасно пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел у стойки. На 29 минуте украинцы все же повели в матче. Малиновский получил мяч в центре поля, прошел с ним до штрафной, где сыграл "в стеночку" с Мораесом. Войдя в штрафную, Руслан пробил низом под голкипером – 1:0.

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На 33 минуте Ярмоленко едва не закрепил положительный результат Украины. Андрей в своем любимом стиле разобрался с защитниками Литвы на правом фланге и пробил в дальний угол. Гостей спасла перекладина.

Бенефис Малиновского

После перерыва команда Андрея Шевченко не сбавила оборотов и продолжила доминировать на футбольном поле. На 58 минуте "сине-желтым" удалось закрепить преимущество. Против Ярмоленко очень грубо нарушили правила на подступах к штрафной литовцев. Стандартное положение решил выполнить Малиновский. Руслан "качнул" голкипера, пробив в девятку, за которую отвечал Черняускас – 2:0.

Преимущество в два гола позволило Шевченко поберечь лидеров: Марлоса и Ярмоленко сменили Коноплянка и Цыганков соответственно. Впоследствии Степаненко заменил Сидорчук. Украинцы несколько сбавили обороты, но продолжили контролировать игру.

На 70-й минуте мог забивать свежий Цыганков. Лидер "Динамо" после прострела Коноплянки пробивал, закинув ногу вверх. Но голкипер поймал мяч, который летел под перекладину. На 78 минуте Соболь отдал пас под удар Зинченко в штрафную. Но выстрел у игрока "Манчестер Сити" не вышел – мимо.

Первый момент литовцы получили на 82 минуте, но Андрей Пятов уверенно выручил партнеров. В компенсированные три минуты голов больше не было, поэтому победа Украины со счетом 2:0.

Благодаря этой победе сборная Украины набрала 16 очков. Чтобы окончательно выйти на чемпионат Европы, украинцам нужно получить одно очко в игре против Португалии. Поединок состоится 14 октября в Киеве.