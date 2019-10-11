Украина – Литва: видеообзор яркого поединка

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Украина – Литва: обзор и видео матча 11.10.2019 – Евро 2020
Украина – Литва: видеообзор матча отбора Евро-2020 / GETTY IMAGES

Сборная Украины в рамках отбора Евро-2020 победила команду Литвы в Харькове. Положительный результат "сине-желтым" принес полузащитник Руслан Малиновский.

Украина – Литва 2:0
Голы: Малиновский, 29, 58

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На 29 минуте Малиновский, который является полузащитником "Аталанты", выборол мяч в центре поля, прошел с ним до штрафной, где сыграл "в стеночку" с Мораесом. Войдя в штрафную, Руслан пробил низом под голкипером – 1:0.

Украина – Литва видеообзор первого тайма

После перерыва Руслану удалось оформить дубль. Ярмоленко заработал опасный штрафной, а Руслан пробил идеально в девятку – 2:0.

Видео второго гола Малиновского

Благодаря этому результату Украина стала на шаг ближе к групповому этапу Евро-2020. В матче с Португалией, который состоится 14-го октября, украинцам достаточно сыграть вничью.

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу Украина – Литва
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