Украина – Литва: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

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Украина – Литва: прогноз и ставки на матч 11.10.2019 – квалификация Евро 2020

В пятницу, 11 октября, сборная Украины сыграет матч отбора на Евро-2020. Соперником украинцев будет сборная Литвы. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Украина – Литва. Прогноз

От Украины в этом матче ожидают только победы. Все остальное будет на уровне катастрофы. Ведь сборная в двух шагах от выхода на Евро-2020. И именно победа над сборной Литвы – первый из них. Второй значительно тяжелее – матч против Португалии.

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И игроки сборной Украины должны понимать, чего от них ожидают. Поэтому сосредоточены на этом матче. И рассчитывают на поддержку родных трибун в Харькове.

Матч Украина – Литва состоится в пятницу, 11 октября, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 21:45.

Букмекеры тоже ожидают, что украинцы получат довольно легкую победу. Коэффициенты на победу хозяев колеблются в районе 1,05-1,10. Зато победа сборной Литва получила от 26,00 до 44,00.

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Их эксперты прогнозируют, что сборная Украины одержит победу. Коэффициент на это – 1,09. На то, что победят гости – 26,00. Ничья в матче – 10,50.

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В матче ожидается немало голов. Так, "тотал матча больше 2,5" – только 1,42. а "тотал меньше 2,5" – 2,70.

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Здесь победу Украины выставили коэффициент 1,07. Зато победа сборной Литвы – 44,00. Ничья – 14,00.

При этом эксперты не верят в то, что голы будут забиты в ворота обеих команд. Ставка на то, что "обе забьют" – 3,68. Что этого не будет – 1,32. По количеству голов, то "индивидуальный тотал Украины больше 3" – только 1,95. Стоит напомнить, что матч между этими командами в Литве закончился именно победой украинский с тремя забитыми голами.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Новости Спорта Спорт Украина – Литва
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