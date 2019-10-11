Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

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Украина – Литва: смотреть онлайн матч 11 октября 2019 – Евро 2020
Украина – Литва онлайн трансляция матча квалификации Евро-2020 / УАФ

Сборная Украины сыграет матч квалификации Евро-2020 против сборной Литвы. Матч в пятницу, 11 октября, начнется в 21:45. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Сборной Украины важно победить Литву, чтобы продолжать лидировать в группе B. Четыре очка в двух октябрьских матчах позволят команде Андрея Шевченко досрочно выйти на чемпионат Европы. Пока только сборная Бельгии гарантировала себе участие в Евро-2020.

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Месяц назад Украина сыграла против Литвы в Вильнюсе. Матч завершился уверенной победой "сине-желтых" со счетом 3:0. Болельщики ожидают такую же игру и результат сегодня в Харькове.

Украина – Литва: текстовая онлайн-трансляция

 

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Новости Спорта Украина – Литва
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