Украина – Мальта: где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2021

Сборная Украины U-21 продолжает борьбу в квалификации чемпионата Европы по футболу 2021 года. В Запорожье сборная Украины сыграет против сверстников из Мальты. Посмотреть игру в Украине можно по телевидению и онлайн.

Трансляцию матчей квалификации молодежного Евро-2021 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет показан матч Украина – Мальта в прямом эфире.

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Начало трансляции игры в Запорожье в 18:25. Поединок Украина – Мальта начнется в 18:30.

Смотреть онлайн Украина – Мальта можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он даёт право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Украина уже успела провести один матч в рамках квалификации. "Сине-желтые" неожиданно проиграли Финляндии.

Другими соперниками сборной Украины по группе будут: Дания, Румыния и Северная Ирландия.