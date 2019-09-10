Украина – Мальта: где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2021

22 Читати новину українською
Украина – Мальта где смотреть онлайн матч 10.09.2019 – Евро 2021
Украина – Мальта: где смотреть онлайн матч молодежного Евро-2021 / ffu.ua

Сборная Украины U-21 продолжает борьбу в квалификации чемпионата Европы по футболу 2021 года. В Запорожье сборная Украины сыграет против сверстников из Мальты. Посмотреть игру в Украине можно по телевидению и онлайн.

Трансляцию матчей квалификации молодежного Евро-2021 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и будет показан матч Украина – Мальта в прямом эфире.

Читайте также: Сборная Украины на игру против Нигерии выйдет в эксклюзивном комплекте формы, матч будет благотворительным

Начало трансляции игры в Запорожье в 18:25. Поединок Украина – Мальта начнется в 18:30.

Смотреть онлайн Украина – Мальта можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он даёт право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Украина уже успела провести один матч в рамках квалификации. "Сине-желтые" неожиданно проиграли Финляндии.

Другими соперниками сборной Украины по группе будут: Дания, Румыния и Северная Ирландия.

blog_ava
Монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться
сегодня
711
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео
сегодня 16:25 Эмоциональный тренер европейской сборной шокировал соцсети своей пресс-конференцией: видео
8
Нигерийские футболисты в Украине: тест
9 сентября 16:15 Нигерийские футболисты в Украине: тест
124
ФК "Львов" официально получил нового тренера
сегодня 12:50 ФК "Львов" официально получил нового тренера
35
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
8 сентября 00:00 Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC: видео
10685
Рафаэль Надаль победил на US Open, обыграв в финале россиянина
9 сентября 15:47 Рафаэль Надаль победил на US Open, обыграв в финале россиянина
341
Новости
Больше новостей
Залиште відгук