Украина может быть среди сеяных во время жеребьевки Евро-2020: что для этого нужно

Сборная Украины гарантировала себе участие на групповом этапе чемпионата Европы в 2020 году. Теперь команда Андрея Шевченко может гарантировать себе место в первой корзине во время жеребьевки.

Для этого "сине-желтым" достаточно набрать одно очко в последней встрече группы B с Сербией, которая состоится 17 ноября в Белграде.

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

В первую корзину попадают шесть лучших первых мест по итогам квалификационного раунда.

Сейчас Украина лучшая среди команд, которые идут на первом месте в своих группах отбора. Однако некоторые сборные имеют матчи в запасе.



Фото: ua.tribuna.com

У Хорватии и Ирландии уже нет математических шансов обогнать Украину.

Попадание в список сеяных стратегически важное, так как в таком случае сборная Украины может избежать встречи с топ-сборными уже на групповом этапе Евро-2020.

Добавим, на групповом этапе Украина не может встретиться с Россией. Зато в раунде плей-офф "сине-желтые" могут сыграть в Санкт-Петербурге.