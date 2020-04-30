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Украина может первой принять революционное изменение в футболе

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Украина может первой принять революционное изменение в футболе
Украина может первой принять революционное изменение в футболе / shakhtar.com

Украинские клубы и Украинская ассоциация футбола (УАФ) провели видеоконференцию, на которой обсудили возобновление футбольного сезона. На встрече клубам предложили изучить революционные изменения, которые предложила ФИФА.

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о планах по уменьшению риска травм игроков из-за насыщенного графика и возможной короткого отпуска, информирует "Футбол news".

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По его словам, клубам предложили изучить возможность дополнительных двух замен во время матчей.

По правилам футбола команды могут использовать по 3 замены в основное время и одну дополнительную – в экстра-тайме.

На видеоконференции клубы были уведомлены, что августовская пауза может быть сокращена до минимума.

Таким образом, у футболистов практически не будет отпуска.

"Нужно будет построить подготовку команд так, чтобы минимизировать получение травм, выдержать большое количество матчей. Озвучили тему с двумя дополнительными заменами. Но она очень тонкая. Надо продумать, как осуществлять эти замены. Это реально, надо будет согласовывать с УЕФА. Клубы пока задумались . Вернемся к обсуждению", – сказал Протасов.

Проводить до пяти замен в матче, когда сезон возобновится, предложила ФИФА. Ротация футболистов будто бы снизит нагрузку на игроков во время рестарта соревнований.

Подобную идею уже изучают клубы английской Премьер-лиги.

Ожидается, что чемпионат Украины по футболу возобновится в конце мая или в начале июня.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта УПЛ Спорт Футбол
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