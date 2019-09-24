Украина может принять матч за Суперкубок УЕФА 2020/21

Во вторник, 24 сентября, состоится заседание исполнительного комитета УЕФА, в ходе которого определится место проведения матча за Суперкубок УЕФА 2020/2021.

На проведение Суперкубка претендует Харьков, стадион "Металлист".

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Конкуренты украинской заявки – Хельсинки (Финляндия), Минск (Беларусь) и Белфаст (Северная Ирландия). На заседании будет присутствовать президент УАФ Андрей Павелко.

Кроме этого, определится город, который примет финал Лиги чемпионов в сезоне 2020/21 – на решающий поединок претендуют Санкт-Петербург (Россия) и Мюнхен (Германия).

Проводить финал Лиги Европы хотят Тбилиси и Севилья, а в матче на проведение женского финала ЛЧ только один претендент - шведский Гетеборг.

Украина прежде принимала важные футбольные матчи. В 2012 году финал Евро, который проводился в Украине и Польше, состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". А через шесть лет столичная арена приняла финальный матч между "Реалом" и "Ливерпулем" в Лиге чемпионов.