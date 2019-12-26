Украина может провести Олимпиаду в 2032 году, – заявление заместителя министра спорта

Украина способна организовать и принять Олимпийские игры 2032 года. Однако пока такой задачи перед министерством молодежи, культуры и спорта не было.

Об этом заявил заместитель министра молодежи, культуры и спорта по вопросам спорта Владимир Шумилин во время встречи с журналистами. Там же он представил Стратегию развития спорта и физической активности Украины до 2032 года.

"Олимпиада-2032. Почему это мираж? Это расчетные позиции. Кто мог сказать в 2000-х, то в 2012 году Украина будет принимать Евро? Никто. Сейчас вопрос в разумной стратегии и политике в этом направлении. Я сторонник ставить цели, если мы понимаем зачем они нужны и какие выгоды это даст государству. Мы не исключаем возможность проведения в 2032 году Олимпийских игр в Украине, у нас такие заготовки есть, что, если будет поставлена ​​такая цель, то мы ее достигнем. в краткосрочной перспективе хотим принимать соревнования по игровым видам спорта, которые будут проводиться в новых построенных залах", – заявил Шумилин в комментарии XSPORT.

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Сколько может стоить проведение Олимпиады

Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио назвали бюджет турнира. Он составил 12,6 миллиарда долларов (1,35 триллиона иен), но будет еще расти. Ведь в этот бюджет еще не включены расходы на перенос легкоатлетических соревнований (марафона и спортивной ходьбы) из столицы Японии в Саппоро. Причина переноса – в Токио ожидается аномальная жара, которая поставит под угрозу здоровье спортсменов. Поэтому сейчас идут споры с Международным олимпийским комитетом о том, кто понесет эти расходы. Также в бюджете заложили более 247 миллионов долларов "на случай непредвиденных обстоятельств". Среди них – стихийные бедствия.

Сколько стоили предыдущие Олимпийские игры

Бюджет Олимпиады-2020 не стал крупнейшим в истории. Пока рекорд среди летних Олимпиад удерживает Лондон-2012. На него организаторы потратили 16,3 миллиарда долларов. Следующая Олимпиада в Рио в 2016 году обошлась в 9,75 миллиарда долларов.

Бюджет Олимпийских игр в Париже 2024 года оценили в 7,6 миллиарда долларов. Игры 2028 года в Лос-Анджелесе будут стоить 6,9 миллиарда долларов. Однако стоит отметить, что это предварительные данные, а уже ближе к турнирам эти суммы возрастают.

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Относительно зимних Олимпиад, то первенство удерживает Россия. Турнир в Сочи в 2014 году обошелся в 51 миллиард долларов. Все потому, что в стране-агрессоре пришлось возводить все спортивные объекты с "нуля". Например, следующая зимняя Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане обошлась стране в 12,5 миллиарда долларов. При том что на организацию самих Игр в Пхенчхане были потрачены 2,4 млрд долларов. Остальные средства пошли на инфраструктурные проекты, связанные с Олимпиадой. Наиболее затратным из них стало строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Сеула в Пхенчхан, который расположен в 170 километрах от столицы Южной Кореи. На этот проект ушло 3,4 миллиарда долларов.

Почему Олимпиады убыточны

За последние 15 лет ни одна из Олимпиад зимних и летних не стала слишком прибыльной для страны-хозяйки, а в некоторых странах вообще привела к катастрофическим экономическим последствиям. Спортивная инфраструктура, которая строилась в этих Играх, в большинстве случаев просто остается запущенной.

На экономические последствия после Олимпиад обратили внимание в 1976 году. Потери в Монреале, который принимал летние Игры, составили 1,2 миллиарда долларов. Из-за этого в городе ввели специальный налог на продажу табачных изделий. Но и этого не хватило, чтобы оплатить все долги. Только в декабре 2006 года, то есть через 30 лет, Монреаль выплатил все долги.

На подготовку к летней Олимпиаде в Афинах было использовано около 14 миллиардов долларов. При этом доходы за этот "спортивный праздник" не превысили 1,78 миллиарда долларов, а некоторые эксперты считают само проведение Олимпиады причиной дефолта в Греции. Сейчас олимпийские деревни там полностью заброшены.

Где состоятся следующие Олимпиады?

Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа. Сборные уже активно борются за лицензии на турнир. А на право пронести олимпийский огонь по улицам японской столицы согласились 17 тысяч человек. 9 июня 2017 года Международный олимпийский комитет добавил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 15 новых дисциплин.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже. Следующая Олимпиада-2028 – в Лос-Анджелесе. При этом решение о городах-хозяевах приняли одновременно 14 сентября 2017 года. Все потому, что на проведение Олимпийских игр 2024 года претендовало пять городов. Три вышли из соревнования из-за ожидаемых очень высоких расходах и сложности организации такого мероприятия. Остались Париж и Лос-Анджелес, которых считали самыми серьезными и равными претендентами. Американский город согласился уступить при условии, что получит право на следующие игры 2028 года сразу, без нового конкурса.

Оба эти города примут Олимпийские игры в третий раз. Париж проведет их ровно через столетие после последнего раза, в 1924 году (впервые Париж проводил их 1900-го). Лос-Анджелес принимал Олимпийские игры 1932 и 1984 годов.

На Олимпиаду-2032 претендуют Баку (Азербайджан), Сараево (Босния и Герцеговина), Дели (Индия), Торонто (Канада), Будапешт (Венгрия), Найроби (Кения), Брисбен (Австралия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Доха (Катар), Стамбул (Турция), Мадрид (Испания) и Санкт-Петербург (Россия).