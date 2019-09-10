Украинцев ждет проверка призерами Олимпиады: анонс товарищеского матча Украина – Нигерия

Сборная Украины возвращается в Днепр. Там "сине-желтые" сыграют товарищеский матч против сборной Нигерии. Все, что стоит знать об этом матче – в анонсе от Спорт24.

Украина – Нигерия. Главное

Что: товарищеский матч Украина – Нигерия

Где: "Днепр Арена", город Днепр

Когда: Вторник, 10 сентября. Начало в 21:30

Трансляция: ТРК "Украина", канал "Футбол 1", текстовая трансляция – Спорт24.

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Важен ли этот матч?

После матча отбора Евро-2020 сборную Украины 10 сентября ждет не менее ответственная игра с Нигерией. Да, это спарринг, от результата которого ничего не будет зависеть, но соперник достаточно серьезный и уступать ему в родных стенах никто не захочет.

Благотворительная составляющая

Тем более, что матч будет благотворительным. До игры на странице УАФ состоится аукцион, победитель которого получит футболку любого из игроков украинской команды. Кстати, форма нашей сборной будет необычной – белого цвета. Полученные средства с аукциона, а также от части проданных билетов на матч пойдут на лечение 16-го Никиты Малецкого. У него была диагностирована злокачественная опухоль головного мозга, юношу прооперировали и сейчас он проходит курс дальнейшего лечения.

Возвращение в Днепр

Сам матч состоится в Днепре, где сборная Украины не гостила уже достаточно давно, и после понижения "Днепра" в классе болельщики успели соскучиться по большому футболу. Сейчас днепряне вновь представлены в Премьер-лиге и приезд национальной команды будет для жителей города приятным бонусом.

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А что там с соперником?

Как мы уже отметили, Нигерия – серьезный соперник. В ее составе есть игроки из всех топ-5 чемпионатов Европы, а возглавляет команду опытный немец Гернот Рор. Нигерия трижды выигрывала Кубок Африки (в этом году завоевала бронзовые медали в этом турнира), а также занимала первое место на Олимпиаде в Атланте-96 (бронза Игр в Рио 2016).

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Какие шансы на победу?

Что же касается шансов на победу, то аналитики Parimatch дают 55% на то, что выиграет сборная Украины и 26% на то, что игра завершится вничью.

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Для подопечных Андрея Шевченко это отличный повод испытать свои силы, впрочем, не исключено, что на поле могут выйти те, у кого до этого было не так много игровой практики. В составе много молодежи, которая рвется в бой и не упустит шанс показать себя.