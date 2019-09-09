Украина – Нигерия: где смотреть онлайн товарищеский матч

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против Нигерии. Матч состоится в Днепре. Посмотреть его можно будет как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Правом на трансляцию матчей сборной Украины владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Украина" и "Футбол 1/2". Именно на этих каналах и покажут в прямом эфире матч Украина – Нигерия.

К слову: Украина – Нигерия прогноз букмекеров на товарищеский матч

На ТРК "Украина" трансляция матча начнется в 21:20, стартовый свисток на "Днепр Арене" прозвучит в 21:30. Зато на канале "Футбол 1" за час до матча – в 20:30 выйдет в эфир программа "Главная команда". "Ведущий программы и футбольные эксперты непосредственно с места событий подготовят зрителя к контрольному матчу Украина – Нигерия, а затем подробно проанализируют игру команды после финального свистка. Также в программе – эксклюзивные и оперативные интервью с героями матча", – говорится в описании программы.

Также матч можно посмотреть и онлайн. Доступен он будет на тех платформах, которые транслируют телеканалы "Украина" и "Футбол 1/2" – Megogo, Oll.tv, DivanTV и другие.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет и сайт Спорт24. Она начнется ближе к началу матча.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября. Начало матча на "Днепр-Арена" в 21:30. Видео голов и результат – на сайте Спорт24.