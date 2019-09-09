Украина – Нигерия: прогноз букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины во вторник, 10 сентября, сыграет товарищеский матч против сборной Нигерии. Матч состоится в Днепре. Букмекеры оценили шансы каждой из команд в этой встрече.

Прогноз на матч Украина – Нигерия

Сборная Украины получила возможность сыграть против мощного соперника в товарищеском матче. Сборная Нигерии – бронзовый призер Кубка африканских наций 2019. Это довольно сильная команда. Поэтому именно на фоне таких игроков и нужно проверять мощь украинской команды и ее ближайшего резерва.

В пользу украинцев в этом матче говорит поддержка родных трибун (сборная Украины впервые за 10 лет сыграет на "Днепр арене", где ожидается аншлаг). Однако против них может быть тот факт, что они перед тем провели игру против сборной Литвы. Матч состоялся на выезде, так еще и на искусственном поле. Следовательно кондиции футболистов, которые отыграли весь матч, могут быть не на самом высоком уровне.

Читайте также: Билеты на матч Украина – Нигерия в Днепре в продаже: цена и где купить

Еще одно опасение вызывает состояние лидеров сборной – Ярмоленко и Коноплянки. Первый еще не до конца готов играть все 90 минут, а второй только недавно нашел себе новую команду. Поэтому его физическое состояние тоже не соответствует норме.

Но Украина в этом матче должна минимум не проиграть. А так можно ожидать не только победы, но и два забитых гола в ворота соперников. Главное не пропустить больше.

Прогноз 1xbet

Здесь прогнозируют победу сборной Украины с коэффициентом 1,75. Зато победа сборной Нигерии – аж 5,05. Ничья в матче – 3,6.

Читайте также: Шевченко рассказал, какие футболисты сыграют против Нигерии

Что касается количества голов, то их эксперты ожидают только два. Поэтому ставка на "тотал матча больше 2" – 1,72, в то время как "тотал матча меньше 2" – 2,1. Ставка на то, что обе команды забьют – 2,2. Что такого не будет – 1,736.

Прогноз PariMatch

Здесь тоже считают, что украинцы фавориты матча – 1,71 на их победу. То, что гости победят в этом матче – 5,10. Ставка на то, что командам так и не удастся выявить сильнейшего – 3,70.

Что касается голов, то эксперты прогнозируют, что увидеть гол во втором тайме значительно выше – 1,31 на гол во второй 45-минутке против 1,48 на гол в первой половине матча.

Прогноз Favorit

Самый высокий коэффициент на победу сборной Нигерии дали в Favorit – аж 5,75. При этом что на победу сборной Украины почти без изменений по сравнению с предыдущими – 1,70. Ничья – 3,50.

Напомним, матч Украина – Нигерия состоится во вторник, 10 сентября. Начало матча на "Днепр-арена" в 21:30. Онлайн-трансляция, видео голов и результат – на сайте Спорт24.