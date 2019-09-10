Сборная Украины в напряженной игре против Нигерии вырвала ничью за две минуты: видео

Сборная Украины 10-го сентября сыграла товарищеский матч в Днепре против команды Нигерии. "Сине-желтые" вырвали ничью, уступая после первого тайма в два гола.

Украина – Нигерия 2:2

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 80 – Аделейе, 4, Осимен, 34 (пен.)

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Нокдаун в первом тайме

Только четыре футболиста вышли в стартовом составе сборной Украины, которые играли в матче против Литвы. Андрей Шевченко обратился к кардинальной ротации, что повлияло на игру.

Нигерия очень агрессивно начала поединок в Днепре. К слову, "сине-желтые" впервые за 10 лет играют в этом городе. Уже на 4-й минуте "суперорлы" сумели реализовать свою первую возможность. Защитники сборной Украины забыли в своей штрафной об Аделейе, который замкнул прострел Ивоби – 1: 0.

В действиях "сине-желтых" была заметна несыгранность и много брака. В одном из моментов Соболь "провалился" на левом фланге. Нигерийцы могли забивать, но Лунин отразил опасный удар. После углового гости нанесли еще один удар, но и здесь Лунин был на высоте.

Первую атаку хозяева провели на 10 минуте. Зинченко нашел Караваев на фланге и тот прострелил в центр штрафной. Но ни Мораес, ни Цыганков не успели замкнуть передачу. Через несколько минут Зинченко вывел Мораеса один на один с вратарем Нигерии. Жуниор не успел переиграть Узохо и футболисты болезненно столкнулись. Через некоторое время Жуниор не смог продолжить игру.

На 23 минуте в Нигерии снова прошла острая контратака, которая завершилась ударом в упор. Лунин перевел мяч на угловой. После подачи с угла поля Осимен попал в перекладину. Украина ответила острым прострелом Цыганкова на Мораеса, но Жуниор не откликнулся на передачу. На 34 минуте гости удвоили преимущество благодаря голу Осимена с пенальти.

Первый стопроцентный шанс подопечные Шевченко имели под занавес тайма. Защитник Нигерии грубо ошибся и вывел Цыганкова на ударную позицию. Виктор мощно пробил, но голкипер совершил невероятный сейв.

Камбэк за две минуты

После перерыва сборная Украины заиграла более уверенно и начала создавать острые моменты. На 57 минуте Зинченко "черпаком" нашел в штрафной Ярмоленко, который прострелил на Цыганкова и Яремчука. Перед тем были пустые ворота, но украинские игроки чудом не переправили мяч в сетку ворот. Через несколько минут Караваев заработал опасный штрафной. Малиновский закручивал в дальнюю "девятку", и вратарь парировал его удар.

В середине второго тайма Шевченко пытался повлиять на игру заменами: на поле вышли атакующие игроки Марлос, Коноплянка и Буяльский. На 78 минуте хозяева неожиданно отыграли один гол. Александр получил прекрасную передачу от Караваева, продавил защитников и положил мяч под ближнюю штангу. Пока режиссеры показывали повтор, Украина сравняла счет.

Марлос, который заменил Ярмоленко вывел Яремчука один на один с голкипером. Роман переиграл вратаря Нигерии и сравнял счет. Арбитр сначала отменил гол, но впоследствии отменил его. Ради справедливости следует сказать, что Яремчук подыграл себе рукой, поэтому гол не стоило засчитывать.

На 90 минуте поединка Евгений Коноплянка, для которого Днепр совершенно не чужой город, заработал острый штрафной вблизи владений Узохо. Сам Евгений решил пробить и обвел стенку. И вратарь гостей парировал удар украинца. В компенсированное время ни одна команда не смогла вырвать победу – результативная ничья 2:2.

Благодаря этой ничьей сборная Украины продолжила свою беспроигрышную серию до семи поединков. Следующую игру "сине-желтые" проведут 11 октября против Литвы в Харькове.