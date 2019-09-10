Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

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Украина – Нигерия: смотреть онлайн матч 10 сентября 2019
Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча / facebook.com/fcdynamoua

Сборная Украины 10-го сентября проведет товарищеский матч. Подопечные Андрея Шевченко в Днепре сыграют против сборной Нигерии. Текстовую онлайн-трансляцию – читайте на сайте Спорт24.

Сборная Украины после победы в игре против Литвы проводит контрольный поединок. "Сине-желтые" пропускают игровой день квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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Матч Украина – Нигерия начнется в 21:30. В Украине его покажут сразу два телеканала – ТРК "Украина" и "Футбол 1".

 
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Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Украина – Нигерия Новости Спорта
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