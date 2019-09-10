Украина – Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча
Сборная Украины 10-го сентября проведет товарищеский матч. Подопечные Андрея Шевченко в Днепре сыграют против сборной Нигерии. Текстовую онлайн-трансляцию – читайте на сайте Спорт24.
Сборная Украины после победы в игре против Литвы проводит контрольный поединок. "Сине-желтые" пропускают игровой день квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Читайте также: Сборная Украины на игру против Нигерии выйдет в эксклюзивном комплекте формы, матч будет благотворительным
Матч Украина – Нигерия начнется в 21:30. В Украине его покажут сразу два телеканала – ТРК "Украина" и "Футбол 1".
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии