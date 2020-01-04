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Украина обидно проиграла Нидерландам перед Евро-2020

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Сборная Украины по гандболу / "Главком"

В субботу, 4 января, Украина проиграла Нидерландам со счетом 27:30 в матче 2-го дня турнира Yellow Cup 2020, который проходит в швейцарском Винтертуре.

После первого периода украинцы уже уступали четыре очка (13:17). Во втором "сине-желтые" смогли сократить счет, но этого не хватило для победы (14:13).

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Сборная Украины под руководством Сергея Бебешко готовится к чемпионату Европы 2020 года, который стартует 10 января.

Первый матч на Евро-2020 команда Бебешко проведет против Северной Македонии (10 января). 12 января украинцы встретятся с Австрией, а 14 января – с Чехией. По итогам группового этапа в следующий раунд выйдут две лучшие сборные.

Напомним, в первый день Yellow Cup 2020 Нидерланды проиграли Тунису (29:30), а Украина потерпела крупное поражение от Швейцарии (22:32).

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
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