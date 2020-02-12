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Украина объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону

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Состав сборной Украины на смешанную эстафету ЧМ / Фото из открытых источников

Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце.

За сборную Украины в первой гонке побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, сообщает biathlon.com.ua.

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Из-за дисквалификации в последний смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке сборная Украины на этой гонке получила всего лишь 24-й стартовый номер.

Начало смешанной эстафеты 13 февраля в Антхольц-Антерсельве – в 15:45 по киевскому времени.

  • Ранее был объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял с собой в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.
  • Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 24 февраля.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Артем Прима Дмитрий Пидручный Юлия Джыма Анастасия Меркушина Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона
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