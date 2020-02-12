Украина объявила состав на первую гонку чемпионата мира по биатлону
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону в Антхольце.
За сборную Украины в первой гонке побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный, сообщает biathlon.com.ua.
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Из-за дисквалификации в последний смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке сборная Украины на этой гонке получила всего лишь 24-й стартовый номер.
Начало смешанной эстафеты 13 февраля в Антхольц-Антерсельве – в 15:45 по киевскому времени.
- Ранее был объявлен состав нашей сборной на чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб взял с собой в Италию 12 спортсменов – по шесть девушек и парней.
- Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 24 февраля.
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