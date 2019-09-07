Украина объявила заявку на матч с Литвой: в каких формах сыграют команды

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Игроки сборной Украины
Игроки сборной Украины / УАФ

Сегодня в Вильнюсе на стадионе ЛФФ состоится матч квалификации Евро-2020 Германия — Украина. Начало встречи — в 19.00.

Сборная Украины определилась с заявкой игроков на этот матч.

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Заявка сборной Украины на матч против Литвы:

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23. Андрей Лунин.
Защитники: 2. Сергей Болбат, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16. Виталий Миколенко, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев.
Нападающие: 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес.

К слову: Литва – Украина: прогноз букмекеров на матч Евро-2020

На традиционном предматчевом совещании был утвержден, помимо прочего, в каких комплектах формы сегодня сыграют команды Литвы и Украины. Украинцы сыграют в синей форме, хозяева – в желтых футболках и зеленых шортах.


Формы команд на матч Германия – Украина

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Литва – Украина
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