Украина одержала разгромную победу на чемпионате мира по мини-футболу и вышла из группы

Сборная Украины по мини-футболу одержала крупную победу на чемпионате мира. "Сине-желтые" разгромили аутсайдера группы Нигерию.

До этого поединка Нигерия проиграла два своих поединка с общим счетом 1:18. В свою очередь украинцы проиграли Румынии, но победили Ливан. Чтобы выйти из группы "сине-желтым" нужно было одерживать победу.

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Со своей задачей украинцы справились на отлично. Украинцы сумели забить восемь голов и пропустили только два мяча. Таким образом, Украина сумела выйти в плей-офф раунд.

Украина – Нигерия: видео полного матча