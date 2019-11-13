Украина одолела Грузию в рамках стартового матча отбора на Евро-2020 U-17

Футболисты юношеской сборной Украины U-17 обыграли сверстников из Грузии (2:0) в матче первого квалификационного турнира Евро-2020, который стартовал в Португалии.

Грузия U-17 – Украина U-17 0:2

Голы: Волошин, 51, Очеретько, 76

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В первой половине игры, которая проходила в Португалии, соперники так и не смогли открыть счет, хотя грузины владели серьезным преимуществом.

А вот после перерыва украинцы забрали инициативу в свои руки и уже на 51-й минуте праздновали взятие ворот благодаря точному удару воспитанника "Динамо" Назара Волошина, который в свое время находился на стажировке в Германии. На этом юный талант киевлян не остановился, отметившись ассистом на хавбека "Шахтера" Олега Очеретько.

16 ноября украинцы сыграют со сверстниками из Албании, которые сегодня со счетом 0:4 проиграли Португалии.

В элитный раунд отбора выйдут две сильнейшие команды каждой из 13-ти групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся в марте. Финальный турнир первенства европа 2020 году пройдет в Эстонии в мае.