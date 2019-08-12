Украина официально отказалась вести делегацию на чемпионат мира по боксу в России

Федерация бокса Украины не будет отправлять официальную делегацию на чемпионат мира по боксу в Екатеринбург (Россия).

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, передает "Интерфакс-Украина".

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Официальную делегацию Федерация бокса Украины на чемпионат мира отправлять не планирует,

– заявил он.

В то же время, Подаваленко добавил, что если будут спортсмены, которые захотят поехать на эти соревнования за свой счет, то они имеют на это право.

Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины – точно участвовать в России не будут,

– пояснил Александр Подаваленко.

К слову, чемпионат мира по боксу состоится в Екатеринбурге с 7-го по 21 сентября.