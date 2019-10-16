Украина официально признала боксерскую организацию, чемпионами которой стали Кличко и Усик

Всемирный Боксерский Совет (WBC) вошел в перечень международных спортивных федераций, признанных в Украине.

Соответствующий приказ подписан в Министерстве молодежи и спорта. Об этом говорится в сообщении на странице вице-президента Лиги профессионального бокса Украины Алины Шатерниковой. Она и разместила фото соответствующего приказа за подписью заместителя министра молодежи и спорта Александра Яремы.

Напомним, чемпионами по версии WBC были Виталий Кличко, Александр Усик и Виктор Постол, а Василий Ломаченко выиграл этот титул 31 августа Лондоне.

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В октябре 2018 года конвенция WBC впервые состоялась в Киеве. Тогда же специальным чемпионским поясом организации за вклад в развитие профессионального бокса был награжден Владимир Кличко.

Чемпионами мира по этой версии становились Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и еще несколько десятков известных боксеров.