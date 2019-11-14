Украина передала ноту Японии из-за выступления команды "ДНР" на турнире по каратэ

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Скандал на соревнованиях в Японии
Скандал на соревнованиях в Японии

Посольство Украины в Японии передало японскому МИДу ноту из-за участия "представителей" так называемой "ДНР" в кубке мира по каратэ, проведенном организацией "Всемирная федерация каратэномити" в Токио 7-10 ноября.

Об этом сообщается на странице украинского диппредставительства в Facebook.

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Как отмечается, всемирная федерация каратэномити является частной организацией, ее направление каратэ является малоизвестным как в Японии, так и в целом в мире.

12 ноября 2019 года в информационном пространстве появились сообщения об участии "представителей" так называемой "ДНР" в "9-м кубке мира по каратэ", проведенного "всемирной федерацией каратэномити" в Токио 7-10 ноября 2019 года. В связи с этим в тот же день посольство Украины приняло меры с целью выяснения достоверности соответствующего факта,
– говорится в сообщении.

Как сообщается, Всемирная федерация каратэномичи (KWF), которая и была организатором турнира, не относится к официальным. Это международная организация, целью которой является возвращение к традициям японского каратэ. Этот вид единоборств отличается применением различных техник: ударов руками, локтями, ногами, головой, бросковыми приемами.

Однако до сих пор неизвестно, как Япония могла позволить использовать символы террористических организаций на турнире у себя в стране? Если это был международный турнир, гражданами какой страны были те лица, которые выступили под флагом террористической "ДНР" (вряд ли японское посольство поставило бы визы в загранпаспорта псевдореспублик)?

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Теги: Новости Спорта Спорт Карате Япония
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