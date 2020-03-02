Украина победила Болгарию в товарищеском матче по бадминтону

Украинская команда со счетом 3:2 победила команду Болгарии в товарищеском матче по бадминтону.

Встреча состоялась в рамках подготовки к нынешнему чемпионату Европы, который впервые состоится в Украине 21-26 апреля.

Федерация сделала еще один важный шаг для популяризации бадминтона среди украинцев, в частности, киевлян, которые смогут в Киевском Дворце спорта наблюдать за ходом матчей чемпионата.

Гигантский торговый центр Lavina Mall в выходные является одним из самых людных мест столицы. 1 марта его холл превратился в спортивную арену. Здесь состоялся матч команд Украины и Болгарии по бадминтону - напряженный спортивный поединок и яркое спортивное шоу одновременно. Украина выступила своим сильным составом: Мария Улитина - первая ракетка Украины среди женщин, Анастасия Прозорова - серебряный призер Юношеских Олимпийских Игр, Валерий Атращенков - многократный Чемпион Украины, Даниил Боснюк, Валерия Рудакова, Михаил Махновский и Глеб Бекетов.

"2020 год - особенный для всех украинских любителей бадминтона, профессиональных бадминтонистов и Федерации бадминтона Украины. Впервые в истории Украина будет принимать чемпионат Европы по бадминтону. Сегодняшний матч - демонстрация высокого уровня готовности нашей команды и наших организационных возможностей", - сказал президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на торжественном открытии турнира.

Специальный звездный гость - певица и композитор Tarabarova призвала всех украинцев поддержать нашу сборную на чемпионате Европы в Киеве и болеть за них на Олимпийских Играх, которые пройдут летом в Токио.

"То, что чемпионат Европы по бадминтону впервые в истории нашей страны происходит в Украине - это повод гордиться. А я всегда там, где повод для гордости за нашу страну. Желаю нашим спортсменам летать как на крыльях и всегда только побеждать", - сказала Tarabarova .

Украинская команда получила три уверенные победы - в женской одиночной, женской парной и смешанной парной категориях. Успехом болгарской команды закончились встречи в мужской одиночной и парной категориях.

Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром по бадминтону в Европе, участие в котором ежегодно принимают 288 лучших спортсменов континента. Традиционно чемпионат определяет лучших игроков года в женской и мужской одиночной категории, парных и смешанной парной категории. Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на предстоящую Олимпиаду в Токио.

Все игры чемпионата будут проходить в Киевском Дворце спорта. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте Федерации бадминтона Украины.