Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета–2021

Федерация баскетбола Украины на днях подала заявку на проведение в нашей стране групповой и финальной стадии женского чемпионата Европы 2021. Евробаскет может принять Киев и Запорожье.

В Киеве и Запорожье есть необходимая баскетбольная и транспортная инфраструктура для организации женского чемпионата Европы.

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Согласно формату турнира, для проведения групповой стадии достаточно 2 арен, которые отвечают всем требованиям ФИБА, на каждой из них будут соревноваться по 8 команд (2 группы). В Украине таким залом может быть недавно отреставрированный ПС "Юность" в Запорожье. Еще 2 группы могут сыграть в Стокгольме, в зале где проходили поединки Чемпионата Европы среди мужчин в 2003 году. Шведская федерация баскетбола уже поддержала заявку Украины.

Соревнования финальной стадии (начиная с 1/4 финала) должны проходить в одном зале, который вмещает больше 5 тысяч человек. Такой ареной может стать киевский Дворец Спорта.

Основными конкурентами украинско-шведского альянса являются Испания и Франция, которые на групповой стадии хотят привлечь также Бельгию и Португалию. Франция в течение последних 18 лет уже дважды принимала Чемпионаты Европы среди женщин, а испанки были хозяйками прошлогоднего Чемпионата мира. В то время, как Украина и Швеция являются новыми странами для баскетбольных соревнований среди женщин самого высокого уровня.

Решение о проведении женского Евробаскета-2021 будет принято ФИБА-Европа уже в июне нынешнего года.