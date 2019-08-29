Украина получила право на проведение чемпионата Европы по бадминтону 2020

Украина станет страной-хозяйкой следующего чемпионата Европы по бадминтону. Соревнования состоятся в 2020 году в Киеве.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

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Подпись под документом поставили генеральный секретарь Европейской Конфедерации бадминтона Брайан Агербак и президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров.

Стоит отметить, что европейское первенство по бадминтону наша страна будет принимать впервые. Ранее в этом году Киев стал местом проведения ежегодного конгресса Европейской конфедерации бадминтона.

Мы с радостью поддержали инициативу Федерации бадминтона Украины о проведении такого престижного форума в Украине. Этот чемпионат Европы особенный еще и тем, что пройдет в олимпийский год, поэтому ожидаем интересную и интригующую борьбу,

– заявил глава НОК Украины Сергей Бубка.

Предыдущий розыгрыш континентального первенства прошел в 2018 году в испанской Уэльве. Тогда безоговорочным лидером медального зачета стала Дания, собрав 8 наград, из которых 2 – золотые.