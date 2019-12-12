Украина получила усиление перед Кубком мира по биатлону в Австрии

Уже в эту пятницу, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира по биатлону. Накануне стало известно, что состав сборной Украины будет отличаться от того, который выступал ранее в Швеции.

Анастасия Меркушина и Надежда Белкина ближайшие старты проведут на Кубке IBU, вместо них впервые на Кубке мира в этом сезоне стартует Елена Пидгрушная (недавно она вернулась с Кубка IBU с серебром, добытым в спринтерской гонке). Компанию ей составят Юлия Джима, Дарья Блашко, а также Вита и Валентина Семеренко.

И уже есть первый успех: Украинка Меркушина финишировала второй в финале суперспринта Кубка IBU

У мужчин на этап Кубка IBU в Риднау тренеры решили отправить Тараса Лесюка. Состав же сборной выглядит так: Дмитрий Подручный, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко и Антон Дудченко. Учитывая то, что программа этого этапа не так насыщена, наши биатлонисты обойдутся без замен.



Календарь гонок второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Произошли небольшие изменения и в списке основных претендентов на победу в общем зачете. Несмотря на то, что сейчас лидирует Фуркад, аналитики Parimatch предпочитают Тарьей Бё. В топ-5 также входят Логинов, Фийон-Майи и Дестьйo, но по котировкам они идут с серьезным отставанием. И если прогнозы экспертов верны, эта пропасть будет только расти. Украинцы же пока замыкает топ-20.

У женщин в лидерах в общем зачете и по оценкам Parimatch Доротея Вирер. А вот Давыдова хоть и стала второй после этапа в Эстерсунде, пока по котировкам она только девятая. Главные же преследователи Доротеи это Олсбю-Ройселанн, Витоцци, Мякяряйнен и Херрманн.