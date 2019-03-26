Украина помешала проведению футбольного матча с командой из оккупированного Крыма в Турции
В Турции отменили товарищеский матч между "Истанбулспором" и представителем чемпионата Крыма "Кызылташем".
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Он отметил, что российские оккупанты с помощью спортивного соревнования правдами и неправдами пытались представить миру якобы прорыв в международной изоляции оккупированного Крыма.
"Матч в Стамбуле, такой желанный для российских оккупантов, не состоится! Особая благодарность всем, кто не дал осуществить подлый план российских оккупантов: сотрудникам Посольства Украины в Турции, Министерству молодежи и спорта Украины, руководству Федерации футбола Украины, сотрудникам Меджлиса крымскотатарского народ. Взаимодействие было абсолютным", – написал Чубаров.
К слову, матч был запланирован на 27 марта в Стамбуле.
Вместо матча будет проведена пресс-конференция организаторов товарищеского матча.