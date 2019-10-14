Главный матч года: анонс на игру Украина – Португалия

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Украина – Португалия: анонс матча 14.10.2019 отбора на Евро 2020
Украина – Португалия анонс матча квалификации Евро-2020 / УАФ

Сборная Украины в понедельник, 14 октября, сыграет против Португалии матч отбора на Чемпионат Европы-2020. Все, что стоит знать об этом матче – в материале Спорт24.

Украина – Португалия. Главное

Что: матч квалификации Евро-2020
Где: Киев, НСК "Олимпийский"
Когда: понедельник, 14 октября
Трансляция: каналы "Украина" и "Футбол 1", платформа Oll.tv, текстовая трансляция на Спорт24.

К слову: Украина – Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

Чем важен этот матч

Впрочем, Украина за шаг до выхода на Евро-2020. Выиграет – выйдет с первого места. Ничья – тоже выход (на Чемпионат Европы выходят две лучшие команды из каждой группы). Поэтому не стоит откладывать этот вопрос до матча с Сербией на выезде.

Особенность противостояния

Португалия – действующий чемпион Европы. И именно домашним матчем против Украины она начинала отбор на Евро-2020. Победить тогда не удалось. Команды сыграли вничью 0:0. Впоследствии у португальцев была еще одна домашняя ничья против Сербии. Поэтому команда жаждет реванша за неудачный старт.

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Также следует отметить, что Португалия к концу 2019 года резко прибавила в результативности. Если в феврале команда за два матча забила лишь один гол (в матче против Сербии), а летом – только четыре (в двух матчах Лиги наций, победителем которого она и стала), то уже в сентябре было забито 9 голов за два матча. И стоит отметить, что соперниками там были сборные Сербии и Литвы, а оба матча состоялись на выезде. Но и Португалия пропускала в этих матчах – один от Литвы и дважды от сербов.

Перед игрой против Украины португальцы дома разгромили Люксембург 3:0.

В каком состоянии сборные подходят к матчу

Прекрасном и боевом. Все вызванные Андреем Шевченко футболисты готовы к игре. Травмированных и дисквалифицированных нет.

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Почти то же самое и в Португалии. Вот только Уильяма Карвалью заменили на Андре Гомеша из-за травмы первого. Но вряд ли эту потерю можно назвать ключевой.

Что говорят букмекеры

Они не отдали предпочтение ни одной из сборных, только у Португалии шансы немного лучше. Всего 32% на победу украинцев против 36% на португальцев.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Украина – Португалия Евро-2020
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