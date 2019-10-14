Украина – Португалия: где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020

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Украина – Португалия: где смотреть онлайн матч 14 октября 2019 – Евро 2020
Украина – Португалия смотреть онлайн матч квалификации Евро-2020 / УАФ

В понедельник, 14 октября, сборная Украины сыграет против Португалии в отборе на Евро-2020. Этот матч можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Трансляцию матчей квалификации Евро-2020 в Украине осуществляют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом и будет показан матч Украина – Португалия в прямом эфире.

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Также поединок в Украине покажет телеканал ТРК "Украина". Начало трансляции игры в Харькове в 21:35. Поединок Украина – Португалия начнется в 21:45.

На телеканале "Футбол 1" матчу Португалия – Украина будет предшествовать программа "Главная команда". В ней приглашенные эксперты оценят шансы команд одержать победу.

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Смотреть онлайн Украина – Португалия можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Украинская сборная занимает первое место в группе B. Ничья или победа в матче с Португалией позволит "сине-желтым" оформить путевку на групповой этап Евро-2020.

Обзор матча Украина – Португалия читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Украина – Португалия Сборная Украины по футболу Евро-2020
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