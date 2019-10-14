Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020

Сборная украины в Киеве победила сборную Португалии в рамках отбора Евро-2020. Сборная Украины досрочно оформила выход на групповой этап чемпионата Европы.

Украина – Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 (п.)

Удаление: Степаненко, 72 (Украина)

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

Андрей Шевченко все же провел ротацию. Наставник "сине-желтых" изменил кромки обороны, выпустив "динамовцев" Миколенко и Караваева. В нападении же вместо Мораеса вышел Яремчук. Очевидно, что это решение связано с тем, что эти футболисты более свежие и проявили себя в первой игре против чемпионов Европы в Лиссабоне.

Фернанду Сантуш выпустил на поле сильнейший состав с грозным нападением Гедеш – Роналду – Силва. Джокером действующих победителей Лиги наций был Жоау Фелиш, который остался в запасе.

Как известно, сборную Украины устраивала ничья и победа в противостоянии, которое предусматривало досрочный выход подопечных Шевченко на Евро-2020. Для команды Сантуша также важно было набрать очки, чтобы не позволить приблизиться Сербии.

Огненное начало

Сборная Украины агрессивно начала игру. На второй минуте первый момент в матче был у Яремчука. Малиновский выполнил разрезной пас на Яремчука, Роман сумел продавить защитников и пробил низом. Патрисиу легко забрал мяч в свои руки. Португалия ответила почти сразу. Роналду с правого фланга прострелил в штрафную, но Пятов перехватил мяч. На шестой минуте подопечные Шевченко ошеломили соперника голом.

Кривцов пробил головой после подачи от Марлоса с угла поля. Руй Патрисиу парировал выстрел защитника, но Роман был первым на добивании – 1:0. На 12 минуте Роналду мощно пробил со штрафного, но удар на себя принял Яремчук. Через четыре минуты Семеду опасно прорвался правым флангом и остро прострелил. Степаненко выбил мяч. После углового Геррейру очень опасно поймал мяч слета, но пробил над перекладиной.

На 27 минуте игры украинцы продемонстрировали прекрасную реализацию. "Сине-желтые" развернули атаку левым флангом. Миколенко выполнил идеальный прострел на Ярмоленко в центр штрафной. Андрей уверенно замкнул передачу и прервал свою безголевую серию в сборной Украины.

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Действующие чемпионы Европы ответили очень остро. Роналду в штрафной украинцев вывел на удар Мариу. Жоау пробил в угол, но Пятов совершил невероятный сейв. Через минуту Перейру после углового из-за пределов штрафной нанес сочный удар. Мяч просвистел над перекладиной. Еще один момент гости имели на 32 минуте. Бернарду Силва сместился под любимую левую ногу, Миколенко упал и португалец пробил в угол. Пятов снова был на высоте.

В конце тайма сборная Украины сбежала в острую контратаку. Яремчук отпасовал на Ярмоленко. Андрей пытался расшатать защитников Португалии, но пробил выше ворот.

Тайм имени арбитра

Сразу по перерыве Фернанду Сантуш решил пустить в игру своего козыря. Вместо Гедеша, который был незаметен в первом тайме, на поле вышел звездный нападающий "Атлетико" Жоау Феліш. На 49 минуте Роналду заработал острый штрафной – нарушил правила Малиновский. Сам Криштиану решил исполнить штрафной. Роналду пробил мощно и коварно по центру – очередной сейв Пятова.

Через несколько мгновений Андрей снова спасал команду. Роналду на левом фланге атаки, сместился в центр и пробил в дальний угол. Пятов вытянулся, как струна, и отбил мяч. Чемпионы Европы вышли на второй тайм очень заряженные. Примерно с 55 минуты подопечным Шевченко несколько удалось перехватить инициативу. В частности, на 61 минуте "сине-желтые" могли забивать третий. Мяч отскочил к Матвиенко, но Николай пробежал вперед, поэтому не сумел пробить по воротам.

Первую замену Шевченко провел на 63 минуте: Марлоса сменил Евгений Коноплянка. На 66 минуте Португалия могла сокращать счет. Бернарду Силва сумел прострелить в штрафную на Фернандеша. Свежем Бруно дали пробить, и мяч разминулся со стойкой ворот.

На 72 минуте арбитр матча Энтони Тейлор решил вмешаться в ход матча. Он назначил пенальти в ворота сборной Украины и удалил Тараса Степаненко. Мяч после удара Бруми попал в бедро Тарасу, а уже потом случайно попал в руку. По всем канонам футбола – это не пенальти. Тейлор решения не изменил, а Роналду реализовал пенальти.

После этого Португалия зажала Украину на ее половине поля. Хозяева поля проводили редкие контратаки, однако заметной стала усталость. Через большое желание забить гол в действиях португальцев было много брака. В компенсированные четыре минуты португальцы имели два стопроцентных шанса сравнять счет. Невероятный сей совершил Пятов после удара Роналду головой в угол. Пепе добивал с линии, но не попал. За мгновение Данило разрядил свою пушку из-за пределов штрафной. Украину спасла перекладина.

Больше моментов в матче не было. Сборная Украины победила действующих чемпионов Европы и досрочно вышла в групповой этап Евро-2020.