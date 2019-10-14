Украина забила уже два гола Португалии: видео

Сборная Украины сумела забить ранний гол в противостоянии против сборной Португалии. На шестой минуте отличился Роман Яремчук.

Украина – Португалия 2:0

Гол: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27

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Яремчук занес мяч в ворота португальцев после углового. Кривцов пробил головой, после подачи от Марлоса из угла поля. Руй Патрисиу парировал выстрел защитника. Роман был первым на добивании – 1:0.

Видео гола Яремчука

На 27 минуте "сине-желтые" удвоили преимущество. Миколенко выполнил идеальный прострел с левого фланга в центр штрафной на Ярмоленко. Андрей уверенно замкнул передачу и прервал свою безголевую серию в сборной Украины – 2:0.

Видео гола Ярмоленка

Сборная Украины является лидером группы B и практически гарантировала себе выход на Евро-2020. "Сине-желтых" отделяет от досрочного выхода на групповой этап всего один балл.