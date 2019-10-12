Украина – Португалия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Понедельник, 14 октября будет особым праздником для столичных болельщиков. Их ждет матч сборной Украины, которая не играла в Киеве целых два года. Тогда команда Андрея Шевченко встречалась в отборе ЧМ-2018 с хорватами, будущими финалистами Мундиаля. Теперь же нас ждет игра против португальцев, действующих чемпионов Европы.

Матчем именно с этим соперником для сборной Украины начался отбор Евро-2020. Ничейный результат игры стал для многих сенсационным и, если удастся его повторить или улучшить, это будет означать для нас, что можно готовиться к поездке на первенство Европы. Шансы команды Андрея Шевченко неплохие, по 32% как на победу, да и ничью от аналитиков Parimatch против 36% на успех Португалии.

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Фернанду Сантуш уже дал понять, что матч с Украиной для него принципиальный и заявил, что его устроит только первое место в отборе, а за второе пусть сражаются Украина и Сербия.

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Не стал отставать и Роналду. Нападающий отметил, что едет в Киев, чтобы прославить свою команду и победить. С мотивацией у португальца действительно никогда не было проблем, посмотрим, поможет ли ему это в достижении желаемого результата. Ведь противостояние явно получится напряженным.

В целом, Португалия подходит к матчу без особых кадровых проблем, если только не брать во внимание травму полузащитника "Бенфики" Рафы Силвы, а также Вильяма Карвалью из "Бетиса". Впрочем, это не главная проблема команды. Судя по ажиотажу вокруг матча, трибуны "Олимпийского" будут заполнены до отказа. А это значит, что горячая поддержка сборной Украины гарантирована.