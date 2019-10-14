Украина - Португалия: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020

В понедельник, 14 октября, сборная Украины по футболу в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" проведет предпоследний матч квалификации Евро-2020. Команде Андрея Шевченко будут противостоять действующие чемпионы Европы португальцы. Текстовую трансляцию игры читайте на сайте Спорт24.

Сборная Украины является лидером группы B и практически гарантировала себе выход на Евро-2020. "Сине-желтых" отделяет от досрочного выхода на групповой этап всего один балл.

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В марте команды встретились в Лиссабоне и разошлись миром 0:0. Португалия владела инициативой, но не смогла реализовать свои моменты. После этого матча Украина выиграла 5 матчей и лидирует в группе B.

Португалии также важно одержать победу, чтобы оторваться от Сербии.

Украина – Португалия: текстовая онлайн-трансляция