Украина потеряла медаль на первой гонке Кубка мира по биатлону, лидируя по дистанции

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Результаты Кубка мира по биатлону

В субботу, 30 ноября, стартовал новый сезон Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Первой гонкой стала одиночная смешанная эстафета, где Украину представляли Анастасия Меркушина и Артем Тищенко.

Сборная Украины после первого этапа благодаря идеальной стрельбе Меркушиной захватила лидерство и имела все шансы на победу. До шестого огневого рубежа гонка для украинцев складывалась идеально, но на второй для себя стрельбе стоя Меркушина попала в порыв ветра и отправилась на три круга штрафа.

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После провала Анастасии, наша команда выпала из числа претендентов на медали. На последнем этапе первые два места разыгрывали немец Эрик Лессер и швед Себастьян Самуэльсон. Именно последний лучше справился со стрельбой и привел Швецию к победе в первой гонке сезона. Немцам пришлось довольствоваться серебряными медалями, а тройку призеров замкнули норвежцы.

Артем Тищенко сумел справиться со стрельбой и финишировал четвертым, оставив позади команду Эстонии.

Стоит отметить, что ни одна команда в связи с сильным ветром не сумела пройти гонку без штрафных кругов.

Кубок мира по биатлону в Эстерсунде. Одиночная смешанная эстафета.

1. Швеция (2+11) 36:42.1
2. Германия (1+9) +18,1
3. Норвегия (1+16) +40,1
4. Украина (3+6) +56,9
5. Эстония (1+8) +1: 01,6
6. США (1+16) +1: 17,0

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Автор: Висент Луис
Теги: Артем Тищенко Анастасия Меркушина Новости Спорта Новости биатлона Спорт
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