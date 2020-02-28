Украина потеряла второго лидера на чемпионате Европы по биатлону

Тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, что лидер команды не примет участия в спринте и гонке преследования на чемпионате Европы.

После золота в смешанной эстафете Дмитрий Пидручный получит отдых.

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Все не будут бежать остаток чемпионата Европы, потому что, как я уже говорил, имеют много стартов. На 100% Пидручный будет пропускать уже спринт и персьют. Ему надо немножко отдохнуть, потому что его еще ждет цель на Кубке мира. Что касается других спортсменов – посмотрим, как будут чувствовать себя,

– сказал Санитра.

Также в следующих гонках еврофорума в Беларуси не выступит Елена Пидгрушная. Как сообщил тренер команды Валерий Лесников, капитан женской команды поедет на несколько дней домой.