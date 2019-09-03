Украина потерпела унизительное поражение от Германии, пропустив 8 голов в отборе на женский Евро

Женская сборная Украины по футболу стартовала в отборе на Чемпионат Европы 2021 года. Однако сам старт выдался неудачным.

Украина – Германия 0:8

Матч для украинок начался не слишком удачно. Уже на 5-й минуте наша сборная пропустила после удара Дабриц. При этом главный арбитр матча долго советовался со своей ассистенткой засчитывать ли гол из-за пассивного офсайда одного из игроков сборной Германии. В итоге гол был засчитан.

В целом немки не слишком форсировали игру, играя в свое удовольствие. Матч проходил полностью под их контролем. И это при том, что они уже сыграли первый матч отбора, в субботу, 31 августа, разгромив сборную Черногории 10:0. Были близки к такому счету и во Львове, но несколько раз Самсон откровенно спасала сборную Украины.

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Но не сумела спасти, когда на 29-й минуте счет в матче удвоила Магуль. А через три минуты в ее ворота был назначен пенальти. После мощного удара мяч попал в руку Дарьи Кравец. Удар был настолько мощный, что футболистке понадобилась помощь медиков. Самсон взяла удар Попп с 11-метровой отметки, но первой на добивании оказалась Раух, которая и сделала счет разгромным.

Украинские на это не было чем ответить. Овдийчук проигрывала борьбу впереди. А единичные стандарты не давали результата.

0:3 после первого тайма не казались чем-то необычным. Ведь украинкам противостояли действующие олимпийские чемпионки, двукратные чемпионки мира и восьмикратные чемпионки Европы.

Сборная Украины неплохо начала второй тайм. Поэтому на поле шла равная борьба. Но опять забили немки.

А в конце матча украинки просто "посыпались", когда за 12 минут до конца матча пропустили четыре гола. За это время Дарбиц оформила хет-трик. При этом голы залетали на любой вкус.

Видеоообзор матча Украина — Германия

Именно с немками сборная Украины сыграет следующий матч в отборе на Евро-2021. Матч состоится 5 октября. После этого украинок ожидает выезд в Ирландию. Именно эта сборная является главным конкурентом сборной Украины за место на Евро-2021.

Напомним, что финальный турнир женского Евро состоится в Англии в июле 2021 года. Из 47-ми команд, участвующих в квалификации, в решающую стадию попадут 15. К Англии как хозяину ЧЕ присоединятся девять победителей отборочных групп и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки. Украина играет в группе с Германией, Ирландией, Черногорией и Грецией.