Украина пробилась в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3

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Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3
Сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 / ФБУ

Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 сыграет в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Китае.

В последнем матче группового этапа украинцы уступили команде Италии. Игра завершилась со счетом 18:21.

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В равной борьбе в течении игрового времени встречи решающими стали заключительные атаки, в которых итальянцы вырвали победу.

Несмотря на поражение сборная Украины вышла в четвертьфинал и продолжит борьбу за награды чемпионата мира.

Ранее сборная Украины выиграла у сверстников из Бразилии (20:16), уверенно победила Кыргызстан (22:9) и сверстников из Катара (15:13).

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Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
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