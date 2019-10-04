Украина пробилась в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3

Мужская сборная Украины U-23 по баскетболу 3х3 сыграет в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Китае.

В последнем матче группового этапа украинцы уступили команде Италии. Игра завершилась со счетом 18:21.

Читайте также: Женская сборная Украины U-23 выиграла вторую подряд игру на чемпионате мира по баскетболу 3х3: видео

В равной борьбе в течении игрового времени встречи решающими стали заключительные атаки, в которых итальянцы вырвали победу.

Несмотря на поражение сборная Украины вышла в четвертьфинал и продолжит борьбу за награды чемпионата мира.

Ранее сборная Украины выиграла у сверстников из Бразилии (20:16), уверенно победила Кыргызстан (22:9) и сверстников из Катара (15:13).