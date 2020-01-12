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Украина проиграла Австрии во втором матче на гандбольном Евро-2020

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Сборная Украины проиграла на гандбольном Евро-2020 / Uros Hocevar / kolektiffimages

Сборная Украины по гандболу проиграла и второй матч Чемпионата Европы 2020. На этот раз украинцы уступили сборной Австрии.

Украина – Австрия 30:34 (17:18, 13:16)

Украина в первом матче Евро-2020 уступила сборной Македонии, пропустив решающий мяч за несколько секунд до конца игры. Зато австрийцы начали турнир с победы над сборной Чехии.

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Эту же игру команды провели довольно ровно. Украина в первом тайме вышла вперед, но лишь один раз удалось увеличить отрыв до двух мячей. Позже в два мяча впереди были и австрийцы. И вообще, команды не давали друг другу уйти в большой отрыв. А на перерыв ушли при минимальном преимуществе сборной Австрии 18:17.

Однако уже во втором тайме украинцы больше были в роли догоняющих, лишь один раз выйдя вперед в счете. В концовке же встречи украинцам не хватило хладнокровия, чтобы отыграться. Наши соперники этим воспользовались и увеличили свое преимущество до четырех мячей.

Видео лучших моментов матча Украина – Австрия

Несмотря на поражение, украинцы сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Для этого надо побеждать сборную Чехии с разницей в четыре гола (игра состоится 14 января) и надеяться, что Австрия победит Северную Македонию.

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Теги: Спорт Новости Спорта Гандбол
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