Украина проиграла Венгрии в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу: видео

Сборная Украины по мини-футболу завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Австралии. В 1/4 финала "сине-желтые" проиграли Венгрии.

Украина – Венгрия 0:3

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На групповом этапе украинцы обыграли Ливан (3:0) и разгромили Нигерию (8:2), но уступили Румынии (1:3). В 1/8 финала Украина уверенно победила Гану (8:0).

Зато Венгрия в 1/8 разгромила Колумбию (22:0). В полуфинале Венгрия встретится с сильнейшим в дуэли Словакия – Бразилия.

Заявка сборной Украины из-за отказа в выдаче визы в Австралию была неполная. Всего в заявке команды 12 футболистов из 22 возможных.

Ожидалось, что до матча с Румынией получат визы еще несколько футболистов, но команда играла тем же составом, что и против Ливии в 1-м туре.

Из Украины 8 футболистов, еще четверо дозаявленные из австралийской команды "Казаки Перта".

Украина – Венгрия видео полного матча