Украина против Люксембурга: в заявке украинцев есть две замены

Сборная Украины определилась с игроками. которые примут участие в матче против Люксембурга в отборе на Евро-2020.

По сравнению с предыдущим матчем против сборной Португалии, в составе сборной Украины произошли сразу две замены. Марлос и Артем Кравец не смогут сыграть в этом матче. Поэтому их место в заявке заняли Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Читайте также: Люксембург – Украина: анонс матча отбора Евро-2020

Стоит добавить, что именно Артем Кравец является одним из действующих футболистов, который забивал в ворота сборной Люксембурга. Также в ворота соперников украинцев забивали Андрей Ярмоленко (хет-трик на выезде), Денис Гармаш и Евгений Коноплянка. Следовательно, только последний из них имеет возможность увеличить свой голевой задел.

Официальная заявка сборной Украины на матч против Люксембурга (по номерам): 1. Денис Бойко, 2. Богдан Бутко, 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 6. Тарас Степаненко, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Шабанов, 12. Андрей Пятов, 13. Виталий Миколенко, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Сергей Сидорчук, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Яремчук, 19. Жуниор Мораес, 20. Сергей Болбат, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Официальная заявка сборной Люксембурга на матч против Украины (по номерам): 1. Антони Морис, 2. Максим Шано, 3. Энес Махмутович, 4. Кевин Мальже, 5. Флориан Бонерт, 6. Желсон Родригеш, 7. Ларс Герсон, 8. Кристофер Мартинш Перейра, 9. Даниэль Да Мота, 10. Венсан Тилль, 11. Стефано Бенси, 12. Ральф Шон, 13. Дирк Карлсон, 14. Даниэль Синани, 15. Оливер Тилль, 16. Леандро Беррейро Мартинш, 17. Марио Мутш, 18. Лоран Янс, 19. Матиас Яниш, 20. Дэйв Тюрпель, 21. Алдин Скендерович, 22. Орельен Жоаким, 23. Тим Кипс.

Читайте также: Экс-партнер Вильи и цель "Баварии": кто такие футболисты сборной Люксембурга

Матч Люксембург – Украина состоится в понедельник, 25 марта. Начало встречи в 21:45. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Спорт24.