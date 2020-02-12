Украина проведет матчи основного раунда отбора на Евро-2021 во Львове

Определился город, который станет домашней ареной национальной женской сборной Украины по футзалу. Подопечные Олега Николаевича будут бороться за пропуск в финальную часть Евро во Львове.

На привередливых львовских болельщиков ожидают интересные матчи. Все групповые матчи наша команда проведет в городе Льва. Состоятся поединки во дворце спорта "Галичина", где недавно сборная соревновалась в турнире Lviv Freedom Cup и заняла второе место (победителем стала сборная Италии).

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Как отмечали футзалистки, они всегда рады возвращаться и играть свои поединки именно во Львове.

Девушки все приятно удивлены. Львов, как всегда, хорошо принимает, чувствуешь себя как дома. На трибунах трудно найти свободное место. Реально круто болеют и поддерживают. На следующем Евро-2021 не прочь сыграть с Италией. Я хочу, конечно, проходную группу, но очень достойных и хороших соперников,

– поделилась впечатлениями Ирина Дубицкая.

Встречи основного раунда запланированы на базовые даты 1-6 сентября. На стадии основного раунда отбора 16 команд разобьют на четыре квартета, победители которых войдут в "Финал четырех". Добавим, что на Евро-2019 украинки заняли четвертое место, уступив России в матче за 3-е место. Хозяевами четырех групп основного раунда стали следующие страны: Украина, Хорватия, Швеция и Беларусь.

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Финальная часть состоится 11 или 12 и 13 или 14 февраля 2021 года. Жеребьевка предварительного и основного раундов планируется на 13 февраля 2020 года в 14:30 по киевскому времени.