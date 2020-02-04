Украина рискует потерять вторую теннисистку на Кубке Федерации

Теннисистка Марта Костюк досрочно закончила тренировки в составе сборной Украины на Кубке Федерации.

Костюк подвернула ногу во время парной игры. В комментарии порталу btu.org.ua, капитан сборной в Кубке Федерации Михаил Филима отметил, что пока не ясно, насколько серьезными будут последствия после такого инцидента.

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Известно, что Марта подвернула ногу во время тренировки в паре вместе с Лесей Цуренко против Катарины Завацкой и Михаила Филимы. Дальше Костюк продолжить занятия на корте не смогла.

По словам врачей, сначала опасения были гораздо серьезнее. На данный момент точных прогнозов нет и окончательно ситуация с состоянием Костюк прояснится 5 февраля.

Днем ранее стало известно, что Екатерина Козлова получила травму во время тренировки и не сможет представлять Украину на Кубке Федерации. Таким образом, Марта Костюк может стать второй потерей для нашей сборной.

Расписание матчей сборной Украины

6 февраля

Сборная Украины – Сборная Болгарии – 16:00

7 февраля

Сборная Украины – сборная Хорватии – 17:00