Украина с разгромной победы стартовала в отборе на Чемпионат мира по футзалу

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Украина с разгромной победы стартовала в отборе на Чемпионат мира по футзалу

Сборная Украины по футзалу сыграла первый матч в отборе на Чемпионат мира. "Сине-желтые" разгромили сборную Косово.

Украина – Косово 7:1

Голы: Фаренюк, 12, Шотурма, 18, Сорокин, 23, 28, 33, Зварич, 25, Королишин, 34 – Руковци, 12

Украинцы первым пропустили в этой игре. Крашики организовал стремительную контратаку своей сборной, отдав на Кериме, который вывел на ударную позицию Руковци. После удара Джетона Литвиненко спас нашу команду не сумел.

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Но уже через 40 секунд счет снова был равным – Фаренюк на дальней штанге замкнул пас от Шотурмы. И именно последний вывел сборная Украины вперед в этом матче, забив еще в первом тайме после подачи с углового.

Во втором тайме на паркет за сборную Украины вышли Сорокин, Зварыч и Королишин. Именно они и организовали пять голов в ворота соперников. Хет-триком отличился Сорокин.

Свой второй поединок в рамках основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира сборная Украины проведет в пятницу, 25 октября. Соперником нашей команды станет сборная Словении. Начало встречи в 21:00 по Киеву.

К элит-раунду пробьются первые и вторые команды каждой из восьми групп основного раунда отбора. На следующей стадии 16 сборных 7 ноября текущего года разделят на четыре квартета, победители которых напрямую попадут на чемпионат мира. Поединки элит-раунда состоятся 28 января – 2 февраля 2020 года. Команды, которые займут в группах вторые места, выйдут в плей-офф, в котором будут разыграны еще две путевки на Мундиаль. Стыковые матчи запланированы на 9-е и 12-е апреля 2020 года.

Таким образом, шесть команд европейского отбора присоединятся к Литве, которая будет принимать мировой форум 12 сентября – 4 октября 2020 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футзал Футбол
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