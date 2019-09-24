Украина – Сербия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро-2019 по волейболу

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Украина – Сербия: где смотреть онлайн 1/4 Евро 2019 по волейболу
Украина – Сербия: где смотреть онлайн 1/4 финала Евро-2019 по волейболу / facebook.com/olympicua

Во вторник, 24 сентября, сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу. "Сине-желтые" померяются силами с командой Сербии. Игру в Украине можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Матч Украина – Сербия украинским болельщикам покажет телеканал "UA Первый". Начало трансляции в 21:23.

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Поединок четвертьфинала чемпионата Европы Украина – Сербия начнется в 21:30.

Мужская сборная Украины по волейболу сенсационно вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу. В 1/8 финала украинцы по итогам 5 сетов победили Бельгию и впервые в истории вышли в четвертьфинал.

Сборная Сербии выиграла группу B, где выступали бельгийцы. В 1/8 финала Сербия легко победила Чехию.

Результат матча Украина – Сербия читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Спорт Новости Спорта Волейбол
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