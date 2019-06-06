Украина – Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

В пятницу, 7 июня, сборная Украины сыграет матч отбора на чемпионат Европы 2020 года. Соперником украинцев будет непростая сборная Сербии. Букмекеры оценили шансы каждой команды на победу в матче, который состоится во Львове.

Прогноз на матч Украина – Сербия

Сборная Украины лидирует в группе B квалификации к Евро-2020 после ничьей в матче с Португалией и победы над Люксембургом. У украинцев могли отобрать очки из-за так называемого "дела Мораеса", однако в УЕФА решили не наказывать "сине-желтых". Сербия пока сыграла только один матч против Португалии и разделила очки.

К этому противостоянию обе сборные подходят с кадровыми потерями. Не поможет команде Андрея Шевченко лидер сборной Андрей Ярмоленко, который не сумел на сто процентов восстановиться после травмы. Ни помощники своим партнерам Василий Кравец и Иван Петряк. У Сербии не меньшие проблемы. Против Украины не сыграет Сергей Милинкович-Савич. Также в заявку сербской команды не попал Неманья Матич.

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Прогноз Фаворит Спорт

Сейчас букмекеры отдают предпочтение в противостоянии Украина – Сербия именно команде Андрея Шевченко. Коэффициент на победу "сине-желтых" в основное время – 2,47. А вот на выездную победу сербской команды коэффициент 3,05. Если же поединок во Львове в основное время завершится ничьей – 3,15.

Украина и Сербия очень равные соперники и обе сборные разделили очки с фаворитом группы Португалией. Коэффициент на то, что в матче будет зафиксирована результативная ничья – 4,30. Если же сборные разойдутся миром без забитых голов – 6,25. Коэффициент на ничью в одном из таймов – 1,36.

Прогноз Pari Match

Обе сборные провели между собой всего четыре матча и все они носили товарищеский характер. Все матчи "сине-желтые" выиграли с общим результатом 6:0. В поединках, где Украина была хозяином, была зафиксирована победа со счетом 2: 0. Коэффициент на то, что сборная Украины победит Сербию со счетом 2:0 – 3,15. Если же хозяева одержат минимальную победу 1:0 – 6,50.

Победу Сербии хотя бы в одном из таймов букмекеры оценили коэффициентом 2,05. Коэффициент на то, что команда Младена Крстаича победит украинцев и не пропустит – 4,20. Коэффициент на то, что футболисты обеих команд забьют голы в обоих таймах – 25,0. Если это удастся только Украине – 6,10. Только Сербии – 6,80.

Прогноз 1xbet

Впервые за долгое время матч на "Арене Львов" состоится в присутствии болельщиков. Украинская команда не проигрывает во Львове и букмекеры верят, что "12-й игрок" поможет подопечным Шевченко. Коэффициент на то, что первый гол в матче будет забит с 1-й до 30-й минуты – 2,30. Если же первый мяч в поединке будет забит с 31-й минуты до 90-й – 2,17.

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Также букмекеры спрогнозировали, кто отметится в поединке. Коэффициент на то, что Александр Мітрович забьет в любое время – 2,7. Коэффициент на гол новоиспеченного игрока "Реала" Луки Йовича – 3,2. По мнению букмекеров, у сборной Украины больше всего шансов забить у Артема Кравца. Его гол в любое время букмекеры оценили коэффициентом 3,2. На забитый мяч Евгения Коноплянки дают коэффициент 5.

Поединок третьего тура квалификации чемпионата Европы Украина – Сербия состоится в пятницу, 7-го июня. Игра состоится во Львове, начало в 21:45.