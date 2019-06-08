Сборная Украины разгромила Сербию в матче квалификации Евро-2020: видео

Сборная Украины в матче против Сербии не оставила от соперника ничего. Разгром в исполнении "сине-желтых" получился просто феноменальным. Пять голов в ворота соперников.

Украина – Сербия 5:0

Голы: Цыганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Украина вышла на этот матч во вполне прогнозируемом составе. Непрогнозируемым (для сербов) оказалось давление, которое украинцы начали уже с первых минут матча. "Сине-желтые" быстро выходили в атаку, много комбинировали. Поэтому их соперники просто не успевали за ними.

Переломный момент встречи произошел на 26-й минуте. Именно тогда Цыганков отличился впервые. Он в касание замкнул прострел Караваева с фланга. А через две минуты полузащитник стал автором дубля. Украинцы отобрали мяч в центре поля, Цыганков дошел почти до штрафной и пробил. Вратарь был недосягаем для Дмитровича.

Сербы в первом тайме получили мало моментов. Поэтому Пятову редко когда приходилось вступать в игру. Во втором тайме у него тоже было немного работы. В отличие от его протеже. Ведь не успел начаться второй тайм, как украинцы забили третий гол. Малиновский прошел по центру, отдал пас на Коноплянку, и Евгений забил гол. Впоследствии полузащитник оформит дубль, вновь пробив в угол ворот соперников. Но это будет уже пятый гол.

Четвертый гол — это заслуга Яремчука. И Караваева. Последний отдал пас, и нападающий пробил в касание. Он похож на тот, что забил Цыганков впервые.

До конца матча у украинцев были еще возможности забить шестой гол, в отличие от их соперников.

Украинцы побеждают и набирают семь очков после трех туров. Они на первом месте в турнирной таблице. Впереди – матч против Люксембурга 10 июня